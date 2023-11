الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات خلال نوفمبر

وأشار إلى أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بإمتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا نوفمبر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية. فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

وتشير الإحصائيات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر نوفمبر يتراوح ما بين 24 و 26 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 32 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الشهر بواقع 39.9 درجة مئوية في سويحان عام 2021، وسجلت أقل درجة على جبل جيس عام 2009 والتي بلغت 4.1 درجة مئوية.

وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بمقدار 211.4 ملم على دلما في سنة 2013 ، كما سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة 6 درجات في نوفمبرأفاد المركز الوطني للأرصاد، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: اليوم 'الأول من نوفمبر '..الأكثر دفئا بموسكو منذ 146 سنةموسكو في الأول من نوفمبر / وأم / سجلت موسكو اليوم الأول من نوفمبر بوصفه اليوم الأكثر دفئا منذ عام 1877 بدرجة حرارة وصلت إلى 13 درجة مئوية. وقال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن درجة الحرارة في موسكو وضواحيها بلغت ظهر اليوم 13 درجة مئوية فيما وصلت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحا إلى 10 درجات مئوية'.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات.. هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى السبتتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وذلك حتى السبت المقبل.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: هيئة تنظيم الاتصالات: شكاوى الخدمات تنخفض 5.4% إلى 20.4 ألفاً خلال 10 أشهرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: انخفاض أسعار الوقود خلال نوفمبرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕