الأسهم المحلية تربح 241 مليار درهم في 10 أشهر

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم نهاية ديسمبر 2022، إلى 3.446 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أكتوبر (جلسة الثلاثاء)، موزعة بواقع 2.792 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و653.944 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 16.22%، ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 3877.08 نقطة في نهاية آخر جلسات أكتوبر، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وفي المقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بنسبة 8.5%، أو ما يعادل 867.21 نقطة، وذلك من مستوى 10211.09 نقطة نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9343.88 نقطة في نهاية آخر جلسات أكتوبر 2023.

وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 18.7 مليار درهم. وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 13.2 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و5.5 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و340.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.3 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 22.8 ألف صفقة. وعزّز سوق دبي المالي صعوده في آخر جلسات أكتوبر، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.99%، مع ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» 2.92%، بالغاً 6.69 دراهم، بسيولة بلغت 117.48 مليون درهم، يليه سهم شركة «الخليج للملاحة» بنسبة 0.28% بالغاً 7.2 دراهم بسيولة بلغت 49.65 مليون درهم، يليه سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.75%، بالغاً 5.4 دراهم بسيولة بلغت 34.24 مليون درهم.

