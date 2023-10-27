الأب الحاني

خلال افتتاح سموه ⁧‫استراحة شيص ‬⁩.. وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة ..

⁧‫حاكم الشارقة‬⁩ : "العيش الكريم الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسرة المواطنة وتعزز من قيمهم وترابطهم".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

أمريكا.. الأب رئيس الشرطة والابن مجرم حاول قتل ضابطين والنهاية مأسويةشهدت مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، نهاية مأسوية لمطاردة بين الشرطة ومتهم هو ابن اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة: العيش الكريم الهدف الرئيس من مشروعات الإمارةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنينالشارقة في 27 أكتوبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة، جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار... اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص | صحيفة الخليجافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجمعة، استراحة شيص.... اقرأ أكثر ⮕

سلطان بن أحمد يطلق جائزة «تميّز» | صحيفة الخليجأعلن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة إطلاق جائزة التميز المؤسسي «تميّز» على مستوى الجهات التي يترأسها سموه اقرأ أكثر ⮕