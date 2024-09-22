الآلاف يعودون إلى شوارع تل أبيب لضغط على حكومة نتنياهو لإتمام صفقة تبادل الأسرى

خرج آلاف ال إسرائيل يين مجدداً إلى شوارع تل أبيب، المركز التجاري ل إسرائيل ، أمس، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة من شأنه تحرير عشرات ال رهائن .

وازدادت هذه التحرّكات مناهضة للحكومة الإسرائيلية، منذ أن أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الحالي استعادة جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة. وقال الممثل ليور أشكينازي، مخاطباً المتظاهرين في تل أبيب أمس، إنه "لن يكون هناك خلاص" إذا سمحت الحكومة "بالتخلي عن الرهائن الإسرائيليين للقتلة والمغتصبين لاعتبارات تتّصل بالائتلاف" الحكومي. وندّد أشكينازي بـ"تخلي القادة" عن شعبهم.

ونظّمت تظاهرة، أمس، في ظل تصعيد للهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقال شاهار مور، قريب الرهينة أفراهام موندر، إنه يخشى من أن يصرف القتال مع حزب الله انتباه القادة عن محنة الرهائن.

هجمات غزة حماس إسرائيل رهائن

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