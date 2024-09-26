اقتصاد العالم الرقمي الإبداعي قيمته 27 تريليون درهم بحلول 2030

27 تريليون درهم قيمة ال اقتصاد الإبداع ي الرقمي العالمي في 2030أطلق حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام تقريراً جديداً بعنوان «ال اقتصاد الإبداع ي الرقمي لعام 2024»، حيث يشير التقرير إلى أن ال اقتصاد الرقمي الإبداع ي العالمي سيواصل نموه لتصل قيمته إلى 27 تريليون درهم. ويسلط هذا النمو الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع، ودوره في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظل توسع نطاق تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، ك الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب ، والواقع الافتراضي.

وتشير التوقعات في «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024» إلى تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً مركّباً بنسبة 11% سنوياً، لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2030، وفقاً لنموذج مبتكر بادرت مؤسسة «مونستار لاب» إلى إعداده لتوقع حجم السوق.

وأثنى السويدي على الاستراتيجيات الحكومية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية ، ورؤية دبي للإعلام التي تلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالقطاع الإبداعي الرائد القائم على الابتكار، فضلاً عن أثرها في دعم وتعزيز القدرات المحلية في مجال صناعة المحتوى. وقال: «نحن حريصون في مدينة دبي للإعلام على مواصلة الاضطلاع بدورنا البارز في تعزيز سلسلة قيمة قطاع الإعلام المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرات والاستراتيجيات الوطنية».

وقالت البستكي: «تسهم المبادرات الوطنية الاستراتيجية، وسياسات التنمية المدروسة والداعمة للأعمال التجارية، والتركيبة السكانية الغنية بالتنوع، وتعدد الثقافات في دبي، بإعداد مجتمع إبداعي استثنائي. وقد كان لكل هذه العوامل دور فاعل في انضمام دبي إلى شبكة للمدن العالمية المبدعة في التصميم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الإبداعي.

الاقتصاد الرقمي الإبداع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دبي

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