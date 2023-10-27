اقتصادية رأس الخيمة تنجح في تسوية 697 من شكاوى المستهلكين منذ بداية العام

تنوعت الشكاوى لتشمل العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية حسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية في الدائرة الذي أوضح أن شكاوى الضمانات جاءت بالمرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين التي بلغت (350) شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية (214 شكوى)، ثم العقود (163 شكوى).

وتمكن القسم من كسب (97 بالمائة ) من رضا مقدمي الشكاوى في حين ينفذ قسم الحماية التجارية كل عام العديد من الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات لتجنب الوقوع في الغش التجاري. فقد شارك 1099 طالبا وطالبة في رأس الخيمة في مبادرة (تسوق بذكاء) و42 مستهلكًا ضمن مبادرة (احذر)، و42 متجرا تجاريا ضمن مبادرة (خلك حريص)، و10 من العائلات ضمن مبادرة (انتبه وتسوق بأمان).

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

بُرودة نسبية وأمطار غزيرة ومتوسطة تفتتح الشتاء في رأس الخيمةهطلت كميات تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مناطق مُتفرقة وممتدة في رأس الخيمة، منذ ساعة مُبكرة من صباح أمس الخميس ، وبقيت متواصلة مساءً... اقرأ أكثر ⮕

برعاية سعود بن صقر .. شرطة رأس الخيمة تنظم 'المؤتمر الدولـي الأول لعلوم الطـب الشرعي'رأس الخيمة في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ' المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي' ، الذي يقام لأول مرة في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023 بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، رأس الخيمة. اقرأ أكثر ⮕

خبراء عالميون يستشرفون آفاق الطب الشرعي في رأس الخيمةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لانطلاق اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر.. قيادة حكيمة وآفاق واعدة وتنمية مُستدامةتتواصل إنجازات رأس الخيمة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسط مشهد تنموي مُتكامل اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سعود : تاريخ 27 أكتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لم يدخر جهداً منذ توليه مقاليد الحكم ، لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على كافة الصعد و في مختلف المجالات التنموية . اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕