افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

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ALKHALEEJ: انتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكيةانتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن ...

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ALKHALEEJ: محمد بن راشد يفتتح انعقاد «الوطني» غداًأنهت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، استعداداتها لاستقبال الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي سيبدأ يوم غد الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

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EMARATALYOUM: نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحاديتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

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ALKHALEEJ: ملتقى تعريفي لأعضاء المجلس الوطني | صحيفة الخليجنظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الملتقى التعريفي الأول...

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WAMNEWS: أمانة المجلس الوطني الاتحادي تكمل استعداداتها لبدء أعمال الفصل التشريعي الـ 18أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / أنهت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي استعداداتها لبدء الفصل التشريعي الثامن عشر يوم بعد غد (الإثنين) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ' رعاه الله'.

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