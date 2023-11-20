افتتاح ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بدبي

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بعد تجديدها وتطويرها، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل. وأكدت المؤسسة أن عدد الأعضاء ببرنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، وصل لأكثر من 100 عضو من رواد الأعمال والباحثين والمهندسين والشركات الناشئة المحلية والعالمية.





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