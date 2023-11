افتتاحيات صحف الإمارات

وأكدت أن العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن في تطور دائم، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات؛ حيث شهدت الزيارة تبادل البلدين مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار في إطار توسيع آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين البلدين، ويعكس خصوصية العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي. من ناحية أخرى وتحت عنوان “ صوت الإمارات مجدداً”..

WAMNEWS: افتتاحيات صحف الإماراتأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أبرزت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' ، بإعادة تسمية “مطار أبوظبي الدولي” ليصبح “مطار زايد الدولي”، اعتبارا من 9 فبراير المقبل تزامنا مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد «مبنى المسافرين A».

WAMNEWS: رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخيةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.

ALKHALEEJ: وفد تجاري إماراتي يشارك في معرض «كانتون» بالصينشارك وفد تجاري لدولة الإمارات بحضور حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية الصين الشعبية

ALKHALEEJ: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي

ALKHALEEJ: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبرانخفاض أسعار الوقود في الإمارات لشهر نوفمبر 2023rn

