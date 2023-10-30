أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على الشراكة الإماراتية التركية التي تنتقل لآفاق أرحب في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في استحداث فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال لإقامة المشاريع، إضافة إلى أن الدولتين تعملان مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة عبر تعزيز التعاون وفرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال التنمية في المنطقة...

قالت صحيفة “الوطن” : “ متضامنون بإنسانيتنا وتآخينا ومبادراتنا لخير المجتمعات كافة التي تمر بظروف صعبة، فالجميع في الإمارات على قلب واحد تجسيداً لأجمل وأنقى صور التفاعل الصادق والنبيل وأكثرها تأثيراً لما يمثله ذلك من توجه راسخ فيها ويعكس روح التضامن دعماً للمحتاجين والمنكوبين وللتخفيف من قسوة الأوضاع التي يمرون بها، حيث يتكاتف الجميع من مؤسسات رسمية ومتطوعين من مواطنين ومقيمين من مختلف الشرائح ويسارعون للمشاركة وقلوبهم تنبض بقيم الإمارات اقتداء بنهج القيادة الرشيدة وحرصها على المواكبة والإشراف...

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افتتاحيات صحف الإمارات اليومأبوظبي فى 29 اكتوبر / وام / قالت صحيفة الاتحاد فى افتتاحيتها ليوم تحت عنوان “ مواجهة جرائم الأموال” إن منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن... اقرأ أكثر ⮕

1000 خبير بمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظامتستضيف العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية.. اقرأ أكثر ⮕

افتتاحيات الصحفأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / أكدت صحيفة 'الاتحاد'، أن شمولية المبادرات أهم ما يميز جهود الإمارات في إرساء ثقافة مجتمعية تعزز من أوجه الحفاظ على البيئة وحماية المناخ والاستدامة؛ لذلك فهي تعطي حيزاً كبيراً من تلك الجهود لتزويد قطاع الشباب والطلبة بأهم المعارف والأدوات، وتوفر لهم الممكنات كافة لتعزيز دورهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،... اقرأ أكثر ⮕

خليفة بن محمد: للإمارات ممارسات وطنية مستدامة بتطبيقات النُظم الإداريةأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة اقرأ أكثر ⮕

4 ميداليات للإمارات في رفع الأثقال | صحيفة الخليجأهدى لاعبو منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تدعو لدرء مخاطر نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاعاتدعت دولة الإمارات إلى المزيد من الجهود الضرورية... اقرأ أكثر ⮕