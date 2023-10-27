افتتاحيات صحف الإمارات

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على البيان الذي أصدرته دولة الإمارات و8 دول عربية في أعقاب “قمة القاهرة للسلام”، بشأن استمرار التصعيد بقطاع غزة، والذي تضمن نقاطا واضحة من الممكن أن تشكل خارطة طريق ينطلق منها المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الصراع الدائر، والحيلولة دون تكرار أعمال العنف والمعاناة للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة. فتحت عنوان “لا للتهجير”..

وقالت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها إن غياب أفق الحل السياسي لن يخدم أي طرف، ولن يؤدي إلا إلى تجدد دوامة العنف، خاصة في ظل التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، والإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتواصلة الأراضي والقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها وتحت عنوان “ موقف عربي حاسم ” ..

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افتتاحيات صحف الإماراتأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / اهتمت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها، بالجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة، وتفادي توسع الصراع وانزلاق المنطقة في حرب إقليمية، وإيجاد أفق للسلام الشامل . اقرأ أكثر ⮕

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