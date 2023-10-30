اعتقال عصابة عراقية روّجت لبيع قاصر بـ6500 دولار

اعتقلت قوة أمنية عراقية، الاثنين، عصابة مكونة من رجل وامرأتين، كانوا يروّجون لبيع فتاة قاصر مقابل مبلغ 6500 دولار.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان، إن «مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر تلقت معلومات دقيقة تضمنت عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٤عاماً بـ ٦٥٠٠ دولار».

وأضافت، أن «الوكالة شكلت فريق عمل استخبارياً وفنياً للتحري وجمع المعلومات عن عملية بيع الفتاة القاصر، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وبكمين محكم، تم إحباط عملية بيع الفتاة القاصر، حيث تم إلقاء القبض على رجل وامرأتين». headtopics.com

وأنهت الوكالة بيانها بالقول، إنه «تم تدوين أقوال المتهمين وستتم إحالتهم إلى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

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