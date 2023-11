اعتراض بين مشجعي الشارقة على موعد القمة ضد الجزيرة

وسيتصادم الطرفان ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث ينافس كلاهما على التقدم نحو مراكز الصدارة. ويمتلك الملك، صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، 12 نقطة في جعبته، مقابل 10 نقاطٍ في رصيد فخر أبوظبي، أقرب مطارديه.

وستنطلق المباراة في تمام الـ4:45 من مساء الخميس الموافق الـ2 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أرضية "استاد محمد بن زايد". واعترض بعض مشجعي الشارقة على التوقيت المبكر للمباراة، والذي لا يسعفهم للوصول إلى العاصمة الحبيبة بعد انتهاء موعد الدوام الرسمي في "الإمارة الباسمة".

