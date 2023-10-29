اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في أعقاب مداهمات على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وقتل خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في أربعة مواقع مختلفة اليوم الأحد، حسبما قالت وزارة الصحة في رام الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن 700 من الذين اعتقلهم في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هم أعضاء في حركة حماس.

وخلال المداهمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية اليوم الأحد، اعتقل الجنود 23 فلسطينيا مطلوبين لدى السلطات الإسرائيلية . وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إلقاء عبوات ناسفة على الجنود خلال العمليات، وتم تبادل إطلاق النار خلال مداهمة لمخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس.روسيا تحذر: إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرونلبنان يعلن إصابة ضابط في قوة الأمم المتحدة بلبنان جراء قصف إسرائيلي headtopics.com

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