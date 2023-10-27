استقبال عدائي ينتظر لوكاكو خلال مواجهة روما وإنترميلان

يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم، الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة. ويأخذ انصار إنتر على لوكاكو انه تخلى عنهم مرتين ووصفوه بـ"الخائن"، وجعلت طريقة رحيله في المرّة الثانية هؤلاء ينقلبون عليه بشكل جنوني، حتى ان المتطرّفين منهم قاموا بتوزيع 50 ألف صفارة على المشجعين لاطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة سيتلقى فيها لوكاكو الكرة خلال المباراة.

كان المهاجم البلجيكي معبودا لجماهير إنتر عندما ساهم في احرازه بطولة الدوري الايطالي عام 2021، قبل ان يتم بيعه الى تشلسي الانكليزي في الصيف ذاته في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، في محاولة من مسؤولي إنتر لتخفيف اعباء الديون التي كان يرزح النادي تحتها.

ثم قرّر إنتر استعارة اللاعب البالغ 30 عاماً من تشلسي العام الماضي، بعد موسم مخيب للوكاكو في الدوري الانكليزي. ورغم الصعوبات التي واجهها لوكاكو في عودته الثانية إلى إنتر بسبب الاصابات المتكرّرة التي تعرّض لها، حيث لعب إلى حد كبير دوراً ثانوياً للمهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، تعهّد إنتر بمحاولة التوقيع معه بشكل دائم. headtopics.com

قام إنتر من اجل ذلك بالتخلي عن حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا الى مانشستر يونايتد الانكليزي مقابل 55 مليون يورو في محاولة لجمع الأموال. ومع ذلك، بينما كان إنتر يقترب من صفقة مع تشلسي، اختفى لوكاكو، ولم يرد على المكالمات الهاتفية وحتى انه بدأ يغازل ميلان ويوفنتوس، ألد المنافسين لإنتر.

أدّت تلك المناورة إلى توتر العلاقات بين لوكاكو وانصار الفريق والنادي الذي اعرب مسؤولوه عن غضبهم ازاء تصرفات لوكاكو، حتى ان مهاجم إنتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيس اعرب عن صدمته بسبب سلوك شريكه السابق في خط المقدمة وقال حينها "بعد كل ما مررنا به على مر السنين، وكل التجارب التي عشناها، شعرت بخيبة أمل". headtopics.com

بيد أن مارتينيس وضع هذه الخيبة وراءه بعد ان حقق انطلاقة موسم رائعة بتسجيله 12 هدفاً في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وخلق انسجاماً رائعا مع المهاجم الجديد الفرنسي ماركوس تورام. بدوره، حقق لوكاكو انطلاقة جيّدة في صفوف روما تحت اشراف مدرّبه السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سجّل 8 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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