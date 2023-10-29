استمرار هطول الأمطار في الإمارات حتى الخميس.. و«الأرصاد» تدعو للحذر

شهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل هطول الأمطار مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وهطلت الأمطار على أم ليلة بالظفرة في أبوظبي ومسافي وجبل مبرح وجبل جيس وإعسمه برأس الخيمة، ووادي ميدق ومربض بالفجيرة، ومناطق متفرقة أخرى.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح الأحد 15.2 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي، وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، لانعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

ودعت شرطة أبوظبي‬⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الاثنين، غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. headtopics.com

فيما توقع أن يكون طقس الثلاثاء، غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

أما عن طقس الأربعاء، من المتوقع ان يكون غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وعن طقس الخميس توقع المركز أن يكون غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. headtopics.com

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