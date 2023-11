استقبله ذياب بن محمد بن زايد.. الملك عبدالله الثاني يزور واحة الكرامة بأبوظبي

واستعرض جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حرسَ الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع جلالته إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها إلى الآخر لتشكل رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وفي ختام الجولة سجَّل العاهل الأردني كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

