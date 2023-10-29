استمرار المعارك بالخرطوم والكشف عن أجندة محادثات جدة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف العنيف بالعاصمة الخرطوم أمس بالتزامن مع إعلان الوساطة السعودية الأمريكية رسمياً بدء المحادثات بين الجانبين بغية إنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.

وأعلن الميسرون لمنبر جدة التفاوضي (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإيغاد مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وأكد الميسرون أن المحادثات تتركز في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية، وقال الميسرون في بيان مشترك إن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.

ميدانياً، أفاد شهود بأنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، بجانب انفجارات أخرى سمعت بمنطقة السوق الشعبي بأم درمان، كما شهدت أحياء شرق الخرطوم تبادلاً عنيفاً للقصف ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب في المنطقة القريبة من القيادة العامة للجيش، في ذات الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بالمنطقة المحيطة بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب العاصمة الخرطوم. headtopics.com

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن ترحيبها باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في الحادي عشر من مايو الماضي ووقف شامل لإطلاق النار، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما رحبت البعثة الأممية في بيان بالمبادرات الحالية من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، بجانب ترحيبها بالاجتماع التشاوري للسودانيين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي عقدته جمهورية جنوب السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع في جوبا. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

محادثات السلام السودانية في جدة تبحث وقف النار والمساعداتأعلنت السعودية والولايات المتحدة ، أمس الأحد، استئناف جولات محادثات جدة بين القوات المسلحة السودانية اقرأ أكثر ⮕

معارك عنيفة في الخرطوم ودارفور مع استمرار مفاوضات جدةاندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع... اقرأ أكثر ⮕

'الخسائر والأضرار' و 'الإنذار المبكر ' و'زيادة التعهدات' .. ركائز 'COP27' لدعم مسيرة المناخ- 'أجندة شرم الشيخ للتكيف' تستهدف 4 مليارات نسمة حول العالم بحلول 2030.من / بسام عبد السميع .. اقرأ أكثر ⮕

الحرب بالشرق الأوسط تؤثر في التوقعات المالية للشركات الكبرىوسط استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوسط، والمخاوف التي تزداد يوماً بعد آخر... اقرأ أكثر ⮕

«الجودو» يستعرض أجندة الموسم الجديد ويثمن إنجاز «الآسياد»اطلع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على برنامج إعداد منتخب الفتيات في المراكز التي تم إشهارها أخيراً اقرأ أكثر ⮕

«أوريليوس» تُجري محادثات لشراء «ذا بودي شوب» مقابل 606 مليون دولارتُجري مجموعة أوريليوس جروب للاستثمار في الأسهم الخاصة، محادثات لشراء سلسلة منتجات التجميل «ذا بودي شوب» التي عرضتها للبيع مالكتها البرازيلية «ناتورا آند كو»... اقرأ أكثر ⮕