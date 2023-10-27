استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على غزة «فوراً»

ورداً على سؤال «هل يجب أن ينفذ الجيش عملية برية في غزة فوراً أو من الأفضل الانتظار» رأى 49% من المستطلعين أنه يجب الانتظار مقابل 29% اعتبروا أنه ينبغي شن الهجوم فوراً.

وأجرى معهد بانل فور اول (Panel4All) الاستطلاع في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر لدى 522 شخصاً يشكلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل البالغين (عشرة ملايين نسمة تقريباً) وهامش الخطأ فيه 4,3% بحسب الصحيفة. وأظهر استطلاع سابق أجراه المعهد الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه معاريف، أن 65% من المستطلعين أيدوا اجتياحاً عسكرياً لقطاع غزة، من غير أن يتناول السؤال آنية الهجوم.

وتسلل مئات من عناصر حركة «حماس» إلى إسرائيل من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في هجوم غير مسبوق، ردت عليه إسرائيل بحملة قصف مركز على قطاع غزة وحشد قوات تحضيراً لهجوم بري. وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتجز عناصر «حماس» بحسب الجيش الإسرائيلي 224 شخصاً رهائن بينهم أجانب. headtopics.com

وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب سلطات الصحة في القطاع. وصعدت عائلات الرهائن المجتمعة ضمن «تجمع عائلات الرهائن والمفقودين» مساء الخميس اللهجة تجاه الحكومة معلنة «انتهى الصبر، الآن سنقاتل».

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