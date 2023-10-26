استعراض التعاون بين الإمارات و«إيكروم» في روما

وقد أثمر التعاون الوثيق بين إيكروم والإمارات عن العديد من المبادرات والمشاريع، ولعل أهمها إنشاء مكتب (إيكروم-الشارقة) الإقليمي.

ستناقش الجمعية العلاقات مع البلد المضيف، إيطاليا، الذي لعب، منذ تأسيس منظمة إيكروم رسمياً في روما، دوراً حاسماً في دعم أنشطة المنظمة سواء كمساهم رئيسي في ميزانيتها أو كعضو نشط ضمن شراكات علمية مؤسسية طويلة الأمد.

وستركز الجمعية على أهم المواضيع والقضايا الملحة المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي في الدول الأعضاء. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة بمشاركة جميع الوفود شخصيًا منذ ما قبل جائحة كورونا. headtopics.com

وستجتمع وفود الدول الأعضاء لمنظمة إيكروم، البالغ عددها 137 دولة، لمناقشة وتعزيز التوجهات الاستراتيجية وخطة العمل للمنظمة التي تتخذ من روما مقراً لها، وانتخاب مجلس إدارتها الجديد. كما سيكون الحدث فرصة لتعيين المدير العام الجديد لمنظمة إيكروم، ومناقشة الوضع المالي والتحول الرقمي، ومناقشة مشاريع التعديلات المقدمة من المجلس والدول الأعضاء، واستعراض الأنشطة والمشاريع التي نفذتها برامج المنظمة المختلفة خلال العامين الماضيين 2022-2023، بالإضافة إلى برنامج الأنشطة والميزانية للعامين المقبلين 2024- 2025.

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