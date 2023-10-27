استدعاء إيفانكا ترامب للإدلاء بشهادتها في قضية احتيال ضد والدها

وكان اسم إيفانكا ترامب، البالغة 41 عاماً، ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب، وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقاً.

وتتهم الدعوى ترامب، مع نجليه دون جونيور واريك، بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترامب على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية، وشروط تأمين أكثر ملاءمة. ورفض القاضي، آرثر إنغورون، محاولة محامي ترامب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا ترامب الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاستئناف القرار.

وعملت إيفانكا ترامب مستشارة لوالدها خلال ولايته الرئاسية، لكنها ابتعدت عن الأضواء منذ خروجه من البيت الأبيض. وتخلت إيفانكا عن وظائفها في منظمة ترامب في يناير/ كانون الثاني 2017 عندما أصبح والدها رئيساً، وتولت مع زوجها، جاريد كوشنر، مناصب في إدارته. headtopics.com

وقبل ذلك كانت إيفانكا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، وكانت على اتصال وثيق بشكل ملحوظ مع دويتشه بنك، أحد أكبر مقرضي المجموعة، وفقاً للادعاء العام. ومن المتوقع أيضا أن يدلي ترامب البالغ 77 عاماً وأبناؤه، بشهاداتهم في مرحلة ما، خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.

ولا يواجه الرئيس السابق خطر دخول السجن في هذه القضية، لكن جيمس تسعى لتغريمه 250 مليون دولار، وإقالته مع أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة العقارية. وندد ترامب بالمحاكمة، ووصفها بأنها حملة مطاردة ديمقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، خصوصا أنه الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري. headtopics.com

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