استشارة قانونية.. ما عقوبة التعدي بين الأزواج؟

ما هو الحل مع الزوجة التي تقوم بافتعال المشكلات، مع زوجها وتستفزه ليقوم بالتعدي عليها، لتقوم بإبلاغ الشرطة ضده؟بالنسبة لجريمة التعدي سواء كانت على الزوجة أو غيرها، فإن العقوبة تتحدد على ضوء ما خلفه التعدي من إصابة ومدة العلاج فإن كانت أقل من عشرين يوما ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة تكون الواقعة جنحة وعقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، أما إذا خلف التعدي عاهة أو كان العلاج يستغرق أكثر من عشرين يوما تكون الواقعة جناية وهنا تصل العقوبة للسجن، وفي جميع الأحوال يتم الوضع في الاعتبار عند الحكم...

أما عن الحل مع مثل هذه الزوجة وطالما لم تجدي معها وسائل الاصلاح الشرعية ومنها الموعظة الحسنة فلا سبيل لذلك سوى تطليقها فلا رجاء في زوجة لا غاية لها سوى حبس زوجها. يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني (abuabeda@emaratalyoum.com)

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