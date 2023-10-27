استبيان «المركزي»: توقعات إيجابية للائتمان خلال الربع الأخير

تشير نتائج الاستبيان حول توّجه الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي للربع الثالث إلى دافع ائتماني إيجابي بسبب الطلب القوي على القروض وزيادة استعداد المؤسسات المالية لتقديم الائتمان، موضحاً أنه بالنظر إلى المستقبل، والذي يشمل التوقعات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل، حيث لا يزال أداء الربع الرابع مواتياً، مع توقعات إيجابية لكل من العرض والطلب على الائتمان.
وكان النمو قوياً بشكل استثنائي في قطاع الصناعات التحويلية، متجاوزاً قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي سجل أعلى زيادة في ثلاث سنوات متتالية. وأعقب ذلك طلب قوي على تجارة التجزئة والجملة والبناء والتطوير العقاري. وحظي الطلب على الائتمان بدعم من مبيعات العملاء، والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتغير في الإنفاق الحكومي.
وأفادت المؤسسات المالية بأن تحسن توقعات الإسكان والأسواق المالية وارتفاع الدخل أثر بشكل إيجابي في الطلب على الائتمان، في حين استمرت التغيرات في أسعار الفائدة في ممارسة تأثير سلبي على الطلب. وكما هو الحال مع الطلب على القروض التجارية، يبدو أن العوامل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، تفوقت على أسعار الفائدة في تحديد الطلب على القروض. headtopics.com
وبحسب قطاع السوق، لاحظ المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب في جميع فئات القروض التجارية. وكان نمو القروض أقوى بين الشركات الكبيرة، والقروض المحلية، والقروض التقليدية، والشركات ذات الصلة بالحكومة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين سجل غير المقيمين أقل زيادة بين فئات القروض الرئيسية.
وبحسب القطاع، ارتفع الطلب على القروض التجارية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات. وكانت الزيادة أقوى في قطاع الصناعات التحويلية، متجاوزة قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي سجل أعلى زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية على التوالي. وأعقب ذلك طلب قوي على تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتطوير العقاري، والنقل والتخزين والاتصالات. وفي المقابل، كانت الزيادة في الطلب ضعيفة نسبياً في قطاع التعدين والمحاجر. headtopics.com
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال المشاركون في الاستطلاع متفائلين للغاية بشأن الطلب على الائتمان للقروض الشخصية.