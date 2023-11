استبعاد 9 لاعبين من مواجهة الأهلي وصن داونز

واستبعد كولر كلاً من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب إفريقيا سيصل للمباراة النهائية، ويلاقي الفائز من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.

