استبدال الدجاج باللحم يخفض الانبعاثات

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة تولين البحثية في ولاية نيو أورليانز، أن استبدال الدجاج باللحم البقري أوالحليب النباتي بحليب البقر، يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الوجبات الغذائية للناس ويحسن صحتهم في نفس الوقت، ما يجعلها صديقة للبيئة.

وقال دييغو روز، الأستاذ في الجامعة، والباحث الرئيسي: «إن لحوم الأبقار مساهم أساسي في 25 إلى 33 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة«بلد الدراسة»، وتظهر المحاكاة أن استبدال الديك الرومي المفروم باللحم البقري المفروم قلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوجبات الغذائية لآكلي لحوم البقر بنسبة 48 ٪ ومن استهلاك المياه غير المباشر بنسبة 30٪.

وأضاف: إن خفض انبعاثات الكربون الغذائية يمكن تحقيقه، إذ لا يتطلب الأمر تغييراً كاملاً في نمط الحياة، مثل طلب بوريتو الدجاج بدلاً من بوريتو اللحم البقري، واستبدال حليب الصويا أو اللوز بحليب البقر، فلهذا التغيير الصغير تأثير كبير في البيئة». headtopics.com

وقالت د. آنا جرومون، أستاذة طب الأطفال بجامعة ستانفورد، والباحث المشارك في الدراسة:«بالنسبة لنا، تضمنت البدائل استبدال برجر اللحم البقري ببرغر الديك الرومي، وليس استبدال شريحة اللحم بهوت دوج التوفو». وأوضح د. آنا جرومون: «إن أكبر التخفيضات المتوقعة في الانبعاثات كانت في الأطباق المختلطة، مثل البوريتو والباستا والأطباق الشعبية المماثلة، حيث من السهل استبدال بروتين أقل تأثيراً باللحم البقري».

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