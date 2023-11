ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.

ALKHALEEJ: النفط يرتفع مجدداً الثلاثاء بعد هبوط 3%ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة...

النفط يرتفع وسط مخاوف حيال الإمدادات طغت على بيانات صينية ضعيفة

ALARABIYA_BRK: 'تسلا' تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعينفقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.وكانت الش

النفط إلى ارتفاع جديد قبيل اجتماع المركزي الأمريكي واستمرار الصراع بالشرق الأوسط

ALKHALEEJ: مهرجان أبوظبي يقدّم «أوركسترا نيويورك العربية» بواشنطنقدّم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI) حدثاً موسيقياً بتنظيم أوركسترا نيويورك العربية (NYAO)

ALKHALEEJ: «الدار»: طلب كبير على أول مشاريع الشركة في دبيبدأت شركة الدار العقارية مبيعات قوية لأول مشروع سكني لها في دبي يأتي كثير منه من خارج الدولة، بسبب مكانة الإمارة كأكبر مركز أعمال وسياحة في الشرق الأوسط؛ وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ...

