ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17% خلال 8 أشهر

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تليجرام، ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17%، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023وقال عمدة موسكو: «يوجد في موسكو أكثر من 30 مصنعاً لمستحضرات التجميل توظف أكثر من 4000 شخص، وارتفع إنتاج العاصمة الروسية من الصابون والمنظفات والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 17% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء».

وقال سوبيانين: «الشركة لديها تاريخ عريق، وتم هنا تصنيع العطور والصابون وحتى مكياج الفنانين، وتتيح لنا المعدات عالية التقنية الآن إنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة من المنتجات شهرياً، وتتضمن المجموعة 360 منتجاً، منها مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والشامبو، وغير ذلك الكثير

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