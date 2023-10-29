ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المنجم في كازاخستان إلى 42 قتيلاً

أعلنت سلطات كازاخستان الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي حصل أمس السبت في موقع لشركة "أرسيلور ميتال" في البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل، مما يجعله الحادث الذي تسبب بسقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة حالات الطوارئ "حتى الساعة 15,00 (09,00 ت غ) عثر على جثث 42 من عمال المنجم"، موضحة أن عمليات "البحث عن أربعة عمال مستمرة".وكانت سلطات كازاخستان أعلنت السبت عن هذا الحادث وجاء بعد شهرين فقط على مقتل خمسة عمال مناجم في موقع مملوك للشركة نفسها.

ويعد الحادث أسوأ كارثة في البلاد منذ سنوات ودفع السلطات إلى تأميم الشركة المحلية التابعة للمجموعة العملاقة. و"لأرسليلور ميتال" التي يرأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، سجل من الكوارث في كازاخستان. وهي تتهم باستمرار بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

كازاخستان.. 16 قتيلاً في انفجار بمنجمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجارأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' ، برقية تعزية إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان ، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجاربعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... اقرأ أكثر ⮕