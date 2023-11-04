ارتفاع عدد الفرنسيين القتلى في هجمات حماس على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إن عدد المواطنين الفرنسيين الذين قتلوا جرّاء الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل ارتفع إلى 39، مضيفة أن تسعة ما زالوا في عداد المفقودين. من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية: إن فرنسا ستستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً لمصلحة السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء، إضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية. وقال الدبلوماسيون: إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة، لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل

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