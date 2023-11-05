ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 35.101 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن «صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 35.101 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ وذلك مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول». وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2023. وخلال سبتمبر الماضي، قال «المركزي المصري»: «إن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي».

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