اخرج رافعاً يديك.. شاهد تطويق بيت من بث الرعب في مين الأميركية

Police on megaphone: "Robert Card, you’re under arrest. We know you’re inside, come out with your hands up."وأطلق عناصر الشرطة عبر مكبر الصوت نداءات ليل الخميس الجمعة للمهاجم، مطالبينه بالخروج"رافعاً يديه"فيما كشفت مصادر إنفاذ القانون أن فرق التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجرت بحثًا عن آخر عنوان معروف لكارد، الذي أطلق النار في مواقع مختلفة بمنطقة لويستون في مين، موقعا نحو 18 قتيلا ومصيبا نحو 13 شخصاً.

فيما تكشفت معلومات مفاجئة عن مطلق النار، إذ تبين أنه مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأميركي. وعانى مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.مع دخول الحرب يومها الـ 21، تحولت شوارع بأكلمها في قطاع غزة المحاصر إلى ركام ودمار.فيما وصلت كافة مستشفيات القطاع إلى حافة الانهيار، مع تدفق المزيد من ...

