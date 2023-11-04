اختتام بطولة الإمارات للتزلج على الماء و"الويك سيرف" في أبو ظبي

يسدل الستار غداً على منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء و"الويك سيرف"، التي ينظمها نادي أبو ظبي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في العاصمة أبو ظبي، وتضمنت 4 فئات للناشئين والسيدات، والمبتدئين والمحترفين، في سادس مواسم النادي لبطولات التزلج على الماء. وأوضح ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي ان عدد المشاركين في مختلف الفئات بلغ أكثر من 50 متسابقا من 16 جنسية ما يجسد أهمية البطولة وشعبيتها.

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WAMNEWS: منتخب فرنسا يحتفظ بلقب بطولة 'المحاربين القدامى'أبو ظبي في 4 نوفمبر / وام / احتفظ منتخب فرنسا للجودو بلقب بطولة أبو ظبي للمحاربين القدامى، التي أقيمت بصالة 'جامعة السوربون' في أبو ظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي. أقيمت البطولة ضمن بطولات أبو ظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، تحت إشراف الاتحاد الدولي، بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

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WAMNEWS: البرازيل تنافس كازاخستان على صدارة بطولة 'المحاربين القدامى'أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / يسدل الستار غداً على بطولة 'المحاربين القدامى' للجودو، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي. أقيمت البطولة، في صالة 'جامعة السوربون' بأبو ظبي، ضمن بطولات أبو ظبي العالمية الثلاث، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

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WAMNEWS: سعيد الكبيسي: التتويج بالذهب هدفي في 'عالمية' أبو ظبي للجوجيتسوأبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعيد الكبيسي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو أن التتويج بالذهب هو هدفه الأول في 'عالمية' أبو ظبي للجوجيتسو، والمقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

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WAMNEWS: نهيان بن زايد: علمنا رمز للسيادةِ وشعار للانتماءأبو ظبي في 3 نوفمبر / وام / شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مراسم رفع علم دولة الإمارات على سارية استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس أبو ظبي الرياضي.

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WAMNEWS: خالد الشحي: أسعى للتتويج بالذهبية في 'عالمية' أبوظبي لمحترفي الجوجيتسوأبو ظبي في 2 نوفمبر / وام / أكد خالد الشحي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو جاهزيته الكاملة لبطولة 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو'، المقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

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WAMNEWS: اختتام فعاليات معارض 'أمراض وجراحة الأذن' و 'طب الأشعة' و 'طب العائلة' في دبيدبي في 2 نوفمبر / وام / اختُتمت اليوم الفعاليات الطبية الثلاث، 'مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن' و'المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة' و'المعرض الدولي لطب العائلة'؛ والتي جمعت بين قادة القطاع الصحي تحت سقف واحد، لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

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