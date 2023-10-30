اختتام بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية

وأقيمت المنافسات بمحيط ستاد هزاع بن زايد في العين وتوجت بفوز فريق ميامي باللقب بعد مباراة تفوق فيها على ميامي لعباً ونتيجة وتمكن من الفوز بها قبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة.

وأضاف: " من جديد نجحت أبوظبي في تحقيق نجاح كبير في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، وتعزيز من مكانتها عاصمة للرياضة العالمية، تمنياتنا للفرق التي شاركت في البطولة بالتوفيق لبلوغ أولمبياد باريس 2024".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

منافسات الكاتا ضمن بطولات أبوظبي تختتم اليومتختتم اليوم بصالة جامعة السوربون في أبوظبي فعاليات بطولة العالم للكاتا، التي انطلقت أمس وتأتي ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو اقرأ أكثر ⮕

«هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة وتتلقى 1400 طلب للانضمامأعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزز مكانتها دولياأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزيز مكانتها حدثا بارزا في أجندة اللعبة العالمية، وذلك من خلال نسختها الـ15، التي تنطلق بعد غد “الأربعاء” تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

أنجيلا هيل تهدي «أبوظبي لرفع الأثقال» أول ذهبية دوليةحلقت أنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لوزن 76كجم، في بطولة الأندية الإفريقية، التي تستضيفها القاهرة بجانب البطولة العربية وتختتمان الأربعاء المقبل... اقرأ أكثر ⮕

اليابان تسيطر على ألقاب بطولة أبوظبي للكاتاسيطر منتخب اليابان للكاتا على كافة ألقاب بطولة العالم للكاتا في يومها الأول بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، التي اقرأ أكثر ⮕

اليابان تتصدر منافسات بطولة العالم للكاتا في أبوظبي بيومها الأولأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تصدر منتخب اليابان منافسات بطولة العالم للكاتا في يومها الأول، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي. اقرأ أكثر ⮕