اختتام منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري في الشرق الأوسط بدبي

وقال محمد الطويل الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والهند رئيس مجموعة الأدوية البشرية في "بوهرنجر إنجلهايم": ندرك العبء المتزايد لأمراض القلب والكلى والسكري على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية لذا نبقى ملتزمين بدعم الابتكار لإحداث تأثير إيجابي في هذا المجال..

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: 'تريندز' يشارك في مؤتمر كوري حول التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسياأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المؤتمر الأكاديمي المشترك لعام 2023 للرابطة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، والرابطة الكورية للدراسات الأفريقية في العاصمة سيول، بجلسة تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا في ظل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة على الرغم من التوترات الجيوسياسيةأغلقت أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعة، الاثنين، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع مراقبة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قبرص: نعمل على توسيع قدرتنا لاستضافة لاجئين من الشرق الأوسطقالت السلطات في قبرص، الاثنين، إنها تعمل على توسيع قدرتها على استضافة اللاجئين، في الوقت الذي تستعد فيه لتدفق جديد للفارين من الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النفط يرتفع مجدداً الثلاثاء بعد هبوط 3%ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الدار»: طلب كبير على أول مشاريع الشركة في دبيبدأت شركة الدار العقارية مبيعات قوية لأول مشروع سكني لها في دبي يأتي كثير منه من خارج الدولة، بسبب مكانة الإمارة كأكبر مركز أعمال وسياحة في الشرق الأوسط؛ وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوتين: مقتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره وأمريكا وراء تلك المذبحةأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية، متهماً النخب الحاكمة في الولايات المتحدة بالوقوف

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕