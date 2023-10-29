اختتام مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14' وتكرم مبدعيه

دبي في 29 أكتوبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" فعاليات "مهرجان دبي لمسرح الشباب" في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي ودبي الوطني وجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح وفرقة خورفكان، ورأس الخيمة الوطني ودبا الفجيرة.

وتوجت مسرحية "مؤتمر المجانين" لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون بجائزة الابتكار في الفن الأدائي، فيما نال الفنان عبدالله الحمادي جائزة أفضل إخراج مسرحي عن دوره في تلك المسرحية، وحصل الفنان إسماعيل سالم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية "محارب الضوء" لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

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