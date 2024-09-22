اختتمت الهيئة الدولية للمسرح أعمال مؤتمرها الـ37

اختتمت الهيئة الدولية للمسرح، اليوم، أعمال مؤتمرها الـ37، والذي تم تنظيمه بين مدينتي أنتويرب البلجيكية ودان بوش الهولندية، حيث ترأس أعمال المؤتمر المهندس محمد سيف الأفخم في اختتام فترة رئاسته للهيئة التي انتهت اليوم بعد فترة امتدت إلى أكثر من عشر سنوات.

هذا وقد تم اختيار المهندس محمد سيف الأفخم وبإجماع أعضاء المؤتمر رئيساً فخرياً دائماً للهيئة الدولية للمسرح، نتيجة للسعي والجهد الذي قدمه ومازال يقدمه للمسرح العالمي وللفنون بصورة عامة.

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