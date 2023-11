احتفاء بالشعر من مراكش إلى الأقصر

ففي مراكش تُقام الدورة الخامسة خلال الفترة من 10- 12 من نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والفنانين المغاربة وسط برنامج ثقافي حافل، في حين سيتم تنظيم مهرجان الشعر العربي في الأقصر في دورته الثامنة خلال الفترة 15-18 من نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 50 مبدعاً من شعراء وشاعرات.

وقال رئيس دائرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس: «تُشكّل العودة إلى مراكش والأقصر في دورتين شعريتين جديدتين مساحة ثقافية فارقة على المستوى العربي في مدينتين تحظيان في الأساس بأهمية تاريخية وآثارية، ويأتي الشعر وسط هذا المزيج التاريخي باعتباره مكوناً ثقافياً عربياً أصيلاً يحظى برعاية واسعة من صاحب السمو حاكم الشارقة».

وأضاف العويس في مراكش والأقصر نطلّ على فضاءات شعرية ذات تنوّع إبداعي كبير وتَعبر القصيدة طريقها في مناخات ثقافية مختلفة تعكس خصوصية الشعر في كل بلد ورؤى الشاعر الباحث عن آفاق جديدة. وأشار إلى أن برنامجي مراكش والأقصر سيحفلان بالعديد من الفعاليات الثقافية البارزة تمثل فرصة سانحة للاستماع إلى نحو 90 مبدعاً هم أصحاب تجارب شعرية مختلفة لكنها ذات إبداع كبير.

ويستهل مهرجان الشعر المغربي في مراكش فعالياته بمعرض يضم منشورات دائرة الثقافة في الشارقة فيما سيتم عرض شريط وثائقي يوثق أنشطة دار الشعر بمراكش، إضافة إلى الأمسيات والقراءات الشعرية وندوة تستضيفها كلية اللغة العربية في مراكش بعنوان «الشعر المغربي وإبدالات النقد والترجمة» بمشاركة عدد من الباحثين.

فيما يضم برنامج مهرجان الأقصر للشعر العربي من مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات أمسيات شعرية وجلسة نقدية بعنوان «بنية الخطاب الشعري في القصيدة العربية الحديثة» وتنظيم معرض ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية يقام في كلية الفنون الجميلة بالأقصر، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر ونقابة الفنانين التشكيليين بمصر بمشاركة 25 من الفنانين المصريين والعرب.

