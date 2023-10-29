اتّهام زعيم المعارضة في بنغلاديش بقتل شرطي خلال تظاهرات

وقال المسؤول في الشرطة صلاح الدين ميا، إن «164 عضواً في حزب بنغلاديش القومي، بينهم زعيمه ميرزا فخر الإسلام ألامجير، اتهموا بقتل الشرطي» ووجهت إليهم الاتهامات. وكانت سلطات بنغلاديش أوقفت ميرزا فخر الإسلام ألامجير الذي يقود أكبر حزب معارض في البلاد، في اليوم الثاني من احتجاجات عنيفة ضد رئيسة الوزراء.

ووقعت أعمال عنف، السبت، قُتل خلالها شرطي ومتظاهر، وأحرقت أو تضررت 26 سيارة إسعاف على الأقل تابعة للشرطة. وتنظم المعارضة احتجاجات للضغط من أجل تلبية مطالبها منذ أشهر مع أن زعيمتها خالدة ضياء المريضة، تخضع للإقامة الجبرية بعد إدانتها بتهمة الفساد. وكانت التظاهرات التي نظمها، السبت، حزب بنغلاديش القومي والجماعة الإسلامية، الأكبر منذ بداية العام الحالي. وقد اكتسبت زخماً جديداً قبل ثلاثة أشهر من انتخابات عامة مقررة.

كذلك، اتهمت الشرطة المتظاهرين بإشعال النار في حافلة، فجر الأحد، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بحروق خطرة. وفي منطقة لالمونيرات بشمال البلاد، قُتل زعيم شبابي من الحزب الحاكم، حسب الشرطة، وجرح عدد من الأشخاص خلال اشتباكات بين مئات من أنصار المعارضة ومؤيدي الحزب الحاكم.وقالت الشرطة إن اشتباكات جرت بين الشرطة وناشطي المعارضة في مدينة نارايانغانج الصناعية بوسط البلاد. headtopics.com

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