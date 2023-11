اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لفتح معبر رفح الحدودي الأربعاء

وأوضح وائل أبو محسن، مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن مصر ستستقبل 81 مصاباً، من الحالات الحرجة لاستكمال العلاج، بعد تعرضهم لإصابات بالغة جراء التصعيدي العسكري في غزة.سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة

