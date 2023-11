إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي أحد 'أكبر التهديدات' التي تواجه البشرية

ودعا إلى "الشروع في مراقبة (لهذا القطاع) تتكفل بها جهة محايدة" ويتم اقتراح القواعد اللازم العمل بها، على أساس "أخذ وجهات نظر مختلف الفاعلين في قطاع الذكاء الاصطناعي"، لنحدد بهدها "القواعد التي يتفق الجميع على أنها منصفة، تماما كما يتم في الرياضة".

واعتبر من جانب آخر أن الذكاء الاصطناعي يشكل واحدا من "أهم المخاطر التي تواجهها البشرية.. فلأول مرة نحن بإزاء شيء يمكنه أن يكون أذكى من أكثر الناس ذكاء". وتابع "التحكم في أمر كهذا ليس بديهيا وأعتقد أنه من المخاطر الوجودية التي نواجهها وربما الأكثر إلحاحا"، معتبرا أن قمة بيتشلي تأتي في الوقت المناسب

