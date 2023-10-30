إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 3 سنوات.

وسبق وقدم روبياليس استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإسباني، بعد ضغط كبير خاصة وإنه كان يرفض تقديمها، وأشار إلى أن ما حدث هدفه النيل من سمعته، على خلفية واقعة تقبيله للاعبة منتخب إسبانيا هيرموسو. وبحسب ما أعلنته اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، فإنها قد قررت حرمان لويس روبياليس، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستوى المحلي والدولي، معتبرة أن سلوكه بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات، انتهك المادة 13 من قانون الانضباط لأعلى هيئة دولية لكرة القدم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

«فيفا» يعاقب رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس بالإيقاف 3 سنواتقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، إن لجنته التأديبية عاقبت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لثلاث سنوات... اقرأ أكثر ⮕

لينا صوفيا: 'حسن المصري' حقق لي حلمي.. وأتمني تقديم فيلم غنائي راقصكانت بداية مشوارها الفني من خلال العمل كموديل في الإعلانات أثناء إقامتها في تونس، وهي في عمر 4 سنوات، وكان أول دور سينمائي لها في عمر 6 سنوات من خلال المشا اقرأ أكثر ⮕

تثبيت عقوبة إيقاف غنام في الدوري السعوديثبتت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف المدافع الدولي سلطان الغنام 4 مباريات رسمية اقرأ أكثر ⮕

إيقاف «الميتفورمين» يضر التفكير والذاكرةيتناول الملايين من مرضى السكري عقار «الميتفورمين»، للتحكم في مستويات السكر في الدم، ومن المفترض اقرأ أكثر ⮕

النصر يتخصص في إيقاف المتصدر | صحيفة الخليججرد النصر مضيفه شباب الأهلي من الصدارة ونقطتين كان «الفرسان»... اقرأ أكثر ⮕

مجلس التعاون يعرب عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة ويحذر من مخاطر أي عمليات بريةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕