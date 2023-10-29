إيقاف «الميتفورمين» يضر التفكير والذاكرة

تناوله على المدى الطويل. وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن إيقاف العقار مبكراً، يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في التفكير والذاكرة مع تقدم المرضى في العمر.

وقالت الباحثة سارة أكلي، عالمة الأوبئة في جامعة بوسطن: «وجدنا أن الاستمرار في تناول «الميتفورمين» يمنع أو يؤخر ظهور الخرف، وهذا أمر مشجع للغاية». وأظهرت الدراسة أن الذين توقفوا عن تناول «الميتفورمين» في وقت مبكر كانوا أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالخرف مقارنة بمن استمروا في تناول الدواء.

وأضافت: «إن ل«الميتفورمين» فوائد واسعة النطاق، ولهذا السبب يوصف أولاً في علاج السكري، ويوصى الأشخاص بالاستمرار في تناوله ما لم يمنع لأي سبب، وقد يتوقف الأشخاص عن استخدامه؛ بسبب آثار جانبية مثل مشاكل في الكلى أو لأنهم يفضلون إدارة نسبة السكر في الدم من دون أدوية». headtopics.com

ونظر الباحثون في حالات جديدة من الخرف بين المصابين بداء السكري من النوع 2، بما في ذلك 12220 شخصاً توقفوا عن تناول «الميتفورمين» و29000 ممن استمروا في استخدامه، ووجدوا أن الزيادة اللاحقة في مستويات السكر بالدم أو استخدام الأنسولين بعد التوقف عن الميتفورمين تلعب دوراً سلبياً.

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