إيقاف تونالي يربك حسابات نيوكاسل

وأعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس إيقاف تونالي لمدة 18 شهرا بسبب مخالفته قواعد المراهنات الإيطالية على أن تخصص ثمانية أشهر من مدة الإيقاف لدورات علاجية من إدمان القمار.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة "الموقف صعب لأننا لم يصلنا في النادي تأكيد رسمي حتى الآن، سمعنا الأخبار.. لكن لم يصلنا شيء من السلطات الإيطالية حتى الآن لذا نحن في حيرة في انتظار هذا التأكيد الرسمي، هناك فرصة كبيرة أن يكون مسموحا له بالمشاركة معنا. هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل فرض الإيقاف. سنرى."

ويشكل الإيقاف ضربة كبيرة لنيوكاسل الذي تعاقد مع الإيطالي الدولي من ميلان في يوليو/تموز الماضي مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.وأضاف هاو "بالطبع هناك شعور بالإحباط وخيبة الأمل نتيجة حرماننا من جهود لاعب متميز خلال مدة من الزمن." headtopics.com

وشارك تونالي بديلا خلال هزيمة نيوكاسل 1-صفر في ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. وإضافة للهزيمة أصيب مهاجما نيوكاسل ألكسندر إيساك وياكوب ميرفي ولن يشاركا في مباراة ولفرهامبتون نتيجة لذلك.

وقال هاو عن الإصابات: "إصابتان مختلفتان. أليكس أصيب في الفخذ ولا نعتقد أن الإصابة خطيرة لكنها تكرار لإصابة في الفخذ تعرض لها خلال اللعب مع السويد ولذا علينا تقييم الحالة، أصيب ياكوب بخلع في الكتف ولا أعرف ما الذي سنفعله وأعتقد أنه سيخضع لفحص اليوم." headtopics.com

وبسب الإصابة أيضا لن يشارك في المباراة المدافع سفين بوتمان ولاعب الوسط إيليوت أندرسون بينما سيغيب هارفي بارنز عن التشكيلة حتى نهاية العام الجاري بسبب إصابة في القدم. وقال المدرب هاو عن هذه الغيابات "للأسف يغيب عن التشيكلة هارفي (بارنز) وإيليوت وأليكس ثم جاءت فجأة إصابة ياكوب ما أشعرنا بالنقص العددي قليلا."

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