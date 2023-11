إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاء

وتوسطت قطر في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بعمليات إجلاء محدودة من غزة المحاصرة، حسبما قال مصدر مطلع على الاتفاق لرويترز الأربعاء. في سياق متصل قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الأربعاء، إن بلادها بدأت في محاولات لإجلاء مواطنيها من قطاع غزة، وبعضهم «ربما يخرجون اليوم».

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن نقل الإندونيسيين خارج قطاع غزة لا يمكن أن يتم على الفور، ويجب أن يكون تدريجياً، مشيرة إلى أن السلامة هي الأولوية. من جهتها ذكرت بريطانيا، الأربعاء، أن مغادرة مواطنيها من قطاع غزة المحاصر سيتم على الأرجح على مراحل عبر الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في منشور على منصة إكس «ما علمناه أن معبر (رفح) سيفتح لفترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مستشفيات مصرية جاهزة لاستقبال أول 81 مصاباً فلسطينياً من غزةجهزت مصر عدة مستشفيات لاستقبال الجرحى القادمين من غزة، اليوم الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: رشقة صاروخية 'كبيرة' أطلقت صوب أسدود وغلاف غزةفي ظل القصف الجوي المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ومستوطنات غلاف غزة

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصرخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بالتفاصيل.. هؤلاء الأجانب يمكنهم الخروج من غزة عبر رفحفيما تستعد مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة ، كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بقصف مدفعي وجوي.. الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة من 5 محاورفيما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي، هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة غزة الساحلية من 5 محاور بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.كما وقعت اشتباكا

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 140 ألف مهاجر معظمهم أفغان غادروا باكستان قبيل انقضاء «مهلة الترحيل»قال مسؤولون باكستانيون، الأربعاء، إن أكثر من 140 ألفاً من المهاجرين غير المسجلين معظمهم أفغان...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕