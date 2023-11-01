إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاء

وتوسطت قطر في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بعمليات إجلاء محدودة من غزة المحاصرة، حسبما قال مصدر مطلع على الاتفاق لرويترز الأربعاء. في سياق متصل قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الأربعاء، إن بلادها بدأت في محاولات لإجلاء مواطنيها من قطاع غزة، وبعضهم «ربما يخرجون اليوم».
وأضافت في مؤتمر صحفي، أن نقل الإندونيسيين خارج قطاع غزة لا يمكن أن يتم على الفور، ويجب أن يكون تدريجياً، مشيرة إلى أن السلامة هي الأولوية. من جهتها ذكرت بريطانيا، الأربعاء، أن مغادرة مواطنيها من قطاع غزة المحاصر سيتم على الأرجح على مراحل عبر الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في منشور على منصة إكس «ما علمناه أن معبر (رفح) سيفتح لفترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة».
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕