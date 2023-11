إنجاز طرق داخلية بطول 1.9 كم في دبي | صحيفة الخليج

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «نسعى إلى تحسين ربط المناطق السكنية بشبكة الطرق في دبي من خلال إنجاز أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن كذلك إنشاء المداخل والمخارج في تلك المناطق، والتي تساهم في تسهيل حركة الدخول والخروج للسكان والزوار، وهو ما يرفع من كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في الأحياء السكنية».

وأضاف: «شملت أعمال الهيئة في منطقة الورقاء الرابعة، تنفيذ طرق داخلية بطول 1.9 كم وممرات للمشاة بطول 3.6 كم في الاتجاهين، وإنشاء مواقف جانبية لعدد 66 مركبة، إضافة إلى تركيب 57 من وحدات الإنارة في تلك المنطقة، ويبلغ مجموع الفلل المستفيدة من تلك الأعمال 136 فيلا ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان».

