إنتر ميلان يستعيد الصدارة.. نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي

أحرز ماركوس تورام هدفا قبل النهاية ليمنح إنتر ميلان فوزا مستحقا 1-صفر على ضيفه روما أمس الأحد ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم يقدم روما سوى القليل باستثناء ضربة رأس من برايان كريستانتي في الشوط الثاني والتي اختبر فيها حارس المرمى يان زومر، بينما سدد أصحاب الأرض في العارضة مرتين. "في أول 13 مباراة من هذا الموسم، لا يسعني إلا أن أشيد باللاعبين، ولكن هناك طريقا طويلا سنقطعه في عدة بطولات مختلفة.* أول فرصة

وكافح روما لايقاف خطورة إنتر بينما صنع أصحاب الأرض العديد من الفرص في المراحل الأولى، بما في ذلك تسديدة من تورام تصدى لها حارس المرمى روي باتريسيو. وعاد روميلو لوكاكو مهاجم روما إلى سان سيرو بعد رحيله عن إنتر قبل الموسم الماضي لكن لم يكن له أي تأثير يذكر حيث استطاع دفاع أصحاب الأرض ابعاده عن أجواء المباراة. headtopics.com

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