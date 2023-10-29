إنتر يوقف صحوة روما ويعود لقمة الدوري الإيطالي

أوقف إنتر ميلان صحوة ضيفه روما في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على فريق العاصمة الإيطالية، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للبطولة.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، ارتدى النجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام، ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

في المقابل، توقف رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة، عند 14 نقطة في المركز الثامن، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وتعادلين. headtopics.com

وبادر أندريه كولباني بالتسجيل لمصلحة مونزا في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل لورينزو لوكا لأودينيزي في الدقيقة 66، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة. وارتفع رصيد كالياري إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث حقق الفوز الأول له في الموسم مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات.

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