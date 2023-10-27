إناث الشمبانزي يصبن بانقطاع الطمث | صحيفة الخليج

وقال المعدّ المُشارِك للدراسة كيفن لانغرغرايبر من جامعة ولاية أريزونا إن «إجراء دراسات في البرية عن حيوانات الشمبانزي بدا منذ مدة طويلة، ما قد يحمل على الاعتقاد أن ما مِن شيء آخر يمكن اكتشافه عنها»، لكنه رأى أنّ «هذه الدراسة تُبيّن أن هذا ليس صحيحاً».

فالغالبية العظمى من إناث الثدييات تستمر في الإنجاب حتى نهاية حياتها، في حين ينخفض إنتاج الهرمونات التناسلية لدى الإنسان، حتى يتوقف تماماً بشكل عام عند سن الخمسين تقريباً. وكذلك لدى الحيتان القاتلة وكركدن البحر، تعيش الإناث وقتاً أطول بكثير بعد توقف القدرة على التكاثر لديها.وعزا بعض العلماء ذلك إلى دور «الجدة»، إذ إن وقت الاعتناء بالأحفاد يزيد والطاقة على تولّي هذه المهمة تتعزز لدى الإناث عند فقدان القدرة على الإنجاب.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة بريان وود من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: تبيّن أن إناث الشمبانزي، على عكس الشمبانزي من مجموعات أخرى، تعيش في المتوسط 20% من حياتها البالغة بعد توقف قدرتها على التكاثر، وهو ما يقل قليلاً عن البشر. headtopics.com

وسعياً إلى استبعاد احتمال أن يكون المرض مثلاً تسبَّبَ في العقم لدى جيل كامل من إناث الشمبانزي المسنة، حرص الباحثون أيضاً على درس وضعها الهرموني

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