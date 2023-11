إمبراطورية ترامب العقارية تحت تهديد «القنابل القضائية»

وبحسب البرنامج المرتقب ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي، الأربعاء، بالاستماع إلى دونالد ترامب الابن (45 عاماً)، ليتواصل، الخميس، مع شقيقه إريك (39 عاماً). ويشغلان معاً منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في «منظمة ترامب» التي تضم عدة شركات، تتولى تسيير ناطحات سحاب، ومساكن، ومكاتب، وفنادق فخمة، وملاعب غولف عبر العالم. وهما متهمان، مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار، وشروط تأمين امتيازية.

ومن المقرر أن تتواصل مجريات هذه المحاكمة، ما لم يطرأ طارئ على البرنامج، باستجواب دونالد ترامب (77 عاماً)، الاثنين، أي قبل سنة تحديداً من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والتي يأمل ترامب خوضها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبعد يومين يتم الاستماع أيضاً لابنته، إيفانكا، رغم أنها غير معنية بتهم الاحتيال، حيث كانت غادرت المجموعة في عام 2017 لتعمل مستشارة لوالدها الرئيس.وكان الأخوان دونالد (الابن)، وإريك، استلما زمام منظمة ترامب بعد تولي والدهما الرئاسة، وهما منخرطان في مشاريع وأعمال العائلة منذ وقت طويل.

وعلى المستوى السياسي يعد الابنان حليفين قويين ووفيين لوالدهما، ويعبّران يومياً، عن دعمهما له في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.وتقوم هذه الخطة، كما يؤكد محامو الدفاع، على أن تقدير قيمة الأصول المكونة للإمبراطورية العائلية، مثل برج ترامب الشهير في نيويورك، استند إلى حسابات طبعتها الذاتية، لكنها كانت صادقة. وعلى أن المصارف لم تخسر أي شيء في القروض التي منحتها لمنظمة ترامب.

من جهته، يدين الرئيس السابق محاكمة «غير عادلة» تقودها مدعية يصفها «بالفاسدة للغاية». فيما يتهم القاضي، آرثر إنغورون، الذي يتولى البت في الملف بأنه «مارق»، ويعمل لحساب خصومه الديمقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

