إلغاء سقف المكافآت في المملكة المتحدة لن يفيد كثيراً في تعزيز القدرة التنافسية

يعد إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي نموذجاً كلاسيكياً للرهان على الفوز في كل الأحوال بقطاع الخدمات المالية. الخطأ في الأساس كان يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحد الأقصى، وليس إلغاء بنك إنجلترا له فما عواقب الإجراء الأصلي؟ وما فوائد إلغائه، إن وجدت؟

وبسبب ذلك، احتج بشدة كل من جورج أوزبورن، وزير المالية في المملكة المتحدة آنذاك، ومارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في ذلك الوقت، بحجة أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد الأخطار عبر دفع المصارف إلى رفع التكاليف الثابتة للتعويض عن انخفاض الأجور المتغيرة، غير أن سقف المكافآت قد حظي برضا منتقدي القطاع المصرفي في أوروبا، وبناء عليه ظل قائماً.

وحينما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في سنة 2020، غيرت بروكسل الشروط، ولم تقدم أي تنازلات لصناعة الخدمات المالية التي تهيمن عليها المملكة المتحدة. وتحتاج المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى إرشادات أوروبية للعمل هناك، ولذلك، فقد انتقلت مجموعة صغيرة من الوظائف وأكثر من ذلك قليلاً من الأعمال التجارية إلى باريس وأمستردام وفرانكفورت. وبالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى النمو، فإن أي تهديد لقطاع رئيس مثل الخدمات المالية يجب أن يؤخذ بكل الجدية. headtopics.com

بصفة شخصية، لا أتوقع الكثير على أي من الصعيدين ودعونا نتناول القدرة التنافسية أولاً، فيتم تطبيق الحد الأقصى للمكافآت على المؤسسات المالية البريطانية التي تمارس أعمالها في أنحاء العالم والمصارف الأجنبية التي تمارس أعمالها في المملكة المتحدة.

وإذا ما انتقلنا إلى المرونة، فمن الناحية النظرية، تستطيع المؤسسات المالية التفاوض على خفض الرواتب الأساسية للمخاطرين الماليين في مقابل الوعد بالمزيد من الأجور المرتبطة بالأداء.

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